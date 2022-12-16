Путина за месяц до войны в Украине предупреждали о катастрофических последствиях, - FT

По данным издания, тогда резиденцию Путина под Москвой посетили исполнительный директор "Сбербанка" Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Оба считаются технократами в команде российского президента, которые обычно высказывают свое мнение.

Греф выступил с 39-страничной презентацией, в которой предупреждал о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины, которая тогда уже достигла апогея, еще больше обострится. В частности, они полагали, что жесткие санкции вызовут панику на финансовых рынках и могут отбросить российскую экономику на десятилетия назад.

Падение ВВП России за два года оценивалось в 30% в долларовом выражении, а инфляция могла заставить Центробанк поднять ставку до 35%, сократив реальные доходы на 20%. Также Путину говорили, что качество жизни россиян будет отставать даже от развивающихся стран, поскольку ограничения на импорт заставили бы страну буквально сражаться за предметы первой необходимости - лекарства и продукты питания.

По словам источников FT, пока Греф рассказывал о возможных последствиях, Путин прервал его и спросил, что Россия должна сделать, чтобы избежать худших из санкций. У него не было четкого решения и он не рискнул сказать, что президенту РФ грозит геополитическая катастрофа.

Также собеседники отмечают, что они покинули встречу, не узнав, что именно планировал Путин и учел ли он их предупреждения.

"Они были достаточно храбры, чтобы попросить его о встрече. Но они не смогли доставить сообщение. Они не смогли дать единственный ответ", - отметил один из источников.

Но когда западные страны исключили Россию из глобальных финансовых рынков и цепочек поставок, технократы пришли на помощь Кремлю, применив навыки управления экономикой, чтобы разрядить кризис. При этом они добились того, что их собственные апокалиптические предсказания не сбылись.

По словам бывших чиновников, вместо того, чтобы порвать с Путиным, технократы закрепили за собой роль его помощников, используя свой опыт и инструменты, чтобы смягчить удар западных санкций и сохранить единство российской экономики военного времени.

В результате российская экономика избежала самых драматичных прогнозов западных экономистов о влиянии санкций, при этом удар по ВВП в этом году, вероятно, составит порядка 3,5–5,5%.