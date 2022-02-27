RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Путіна позбавили статусу президента Міжнародної федерації дзюдо

Автор: Дмитро Левицький

Очільник Кремля Володимир Путін був позбавлений статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо. Таке рішення організація ухвалила з огляду на війну в Україну, яку розв'язало керівництво РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації дзюдо.

"У світлі війни, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення статусу Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо", - оголосили в організації.

Путін обіймав статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо ще з 2008 року.

Нагадаємо, Путіну тепер загрожує міжнародний трибунал, адже Україна подала офіційну скаргу до Міжнародного суду ООН в Гаазі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінВійна Росії проти України