Путіна позбавили статусу президента Міжнародної федерації дзюдо

Очільник Кремля Володимир Путін був позбавлений статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо. Таке рішення організація ухвалила з огляду на війну в Україну , яку розв'язало керівництво РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації дзюдо .

"У світлі війни, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення статусу Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо", - оголосили в організації.

Путін обіймав статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо ще з 2008 року.