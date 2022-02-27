Путіна позбавили статусу президента Міжнародної федерації дзюдо

Очільник Кремля Володимир Путін був позбавлений статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо. Таке рішення організація ухвалила з огляду на війну в Україну, яку розв'язало керівництво РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації дзюдо.
"У світлі війни, що триває в Україні, Міжнародна федерація дзюдо оголошує про призупинення статусу Путіна як почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо", - оголосили в організації.
Путін обіймав статусу почесного президента Міжнародної федерації дзюдо ще з 2008 року.
Нагадаємо, Путіну тепер загрожує міжнародний трибунал, адже Україна подала офіційну скаргу до Міжнародного суду ООН в Гаазі.