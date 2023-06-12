У Путина есть военные цели в Украине, от которых он не откажется, - Боррель

По его словам, он не знает, есть ли контакт между правительством Украины и Россией. Однако европейские лидеры, которые общались с Путиным, заявляют, что он не откажется от войны в Украине.

Боррель также считает, что Путин допустил огромную ошибку, решив, что сможет быстро захватить Украину.

"Путин совершил гигантскую ошибку, он считал, что за 15 дней он может быть в Киеве и покорить Украину из-за дисбаланса сил. Он допустил гигантскую ошибку, потому что сильно недооценил способность Украины к сопротивлению и сильно переоценил способность своей армии. Он недооценил способность к единству. европейцев, которых, как он считал, смог покорить газом. Он недооценил единство между США и Европой, и результатом этого является то, что спустя несколько месяцев после войны Путин потерял 2000 танков и уходит", - рассказал Боррель.

Переговоры Украины и РФ

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина готова говорить о мирном плане урегулирования войны, но если он будет базироваться на двух принципах. В частности, территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя будет заморозить.

При этом у президента ЮАР предложили провести переговоры между Украиной и Россией, пока войска страны-агрессора находятся на территории нашей страны.

В то же время Украина не исключает идею переговоров с Россией, однако диалог невозможен при участии российского диктатора Владимира Путина.

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