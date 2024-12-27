У Путина есть дедлайн. Готов ли он к переговорам

Путин – очень скрытный человек. Он говорит то, что считает нужным продемонстрировать. Нельзя судить о его намерениях по его словам. О реальных намерениях Путина мы можем судить только по каким-то очень косвенным признакам. Вероятно, он готов к какому-то объему уступков, но не хочет, чтобы мир об этом знал заранее.

Во время его итогов года все-таки прозвучало нечто, что навело меня на мысль, что, наверное, он все-таки готов. Он сказал, что Россия готова к переговорам без всяких предварительных условий. А летом, выдвигая свой ультиматум Украине в преддверии швейцарского саммита мира, он сказал: пусть Украина примет решение об отказе от вступления в НАТО, и после этого мы прекратим огонь и приступим к переговорам. То есть еще летом у него были предварительные требования. Сейчас он сказал, что у него их нет.

Возможно, это всего лишь неудачная формулировка и он попросту сам забыл, что раньше заявлял. Он же противопоставлял себя Зеленскому. Это, по его словам, Зеленский ведь мира не хочет. И поэтому он просто мог забыть о том, что у него эти предварительные условия на самом деле есть. Этого нельзя исключать, ведь он в целом уже хуже излагает свои мысли, чем в молодости. Но если это не ошибка, то это изменение позиции в сторону смягчения. В общем, исходя из его последних заявлений предлагаю не делать много выводов.

Путин не слишком всерьез воспринимает российскую аудиторию, чтобы говорить ей правду: придет время – узнают правду, а пока пусть подыгрывают в этом спектакле "я настроен решительно, никаких уступков". Он относится к россиянам как к детям. Задача взрослого в разговоре с детьми оберегать их нежную психику от травм. Путин считает, что россияне – дети, и не надо им знать суровую правду жизни. Это принципиально отличается от диалога между западными политиками и западными обществами. Там это – диалог на равных, как у Черчилля: "мне нечего вам предложить, кроме пота, крови и слез".

Есть ли у Путина ресурс и возможность продолжать войну

У любого действия есть цена. Успехи Путина оплачиваются колоссальным перенапряжением сил, большой кровью, человеческими жизнями, огромными деньгами и потерями в военной технике. Долго в таком же духе он вряд ли выдержит. Ему не хватает людей, чтобы освободить Курскую область. Он завел туда солдатов КНДР, и это показатель. Привлечение их к войне с украинцами – это признание, что он сам не справляется. И это на самом деле для него позор.

Путин – позер, он любит позу. Поэтому он бы никогда не привел на помощь северокорейских военных, если бы верил, что обойдется своими силами. Даже если он победит, тот факт, что он притащил в Курскую область солдат КНДР, делает его будущую победу очень некрасивой. Это уже будет не его персональная победа, а, по сути, победа коалиции.

Поэтому цена успехов Путина непомерно велика и он это осознаёт. Его экономика трещит по швам. Его ближайший подельник, Чемезов, глава "Ростеха", открыто говорит, что если дальше все так будет продолжаться, то они угробят российскую промышленность. Она уже вся практически нерентабельна и работает в убыток. Посмотрев на цифры, можно увидеть, что во множестве ключевых отраслей, например в черной металлургии, уже как минимум несколько месяцев есть убытки по отношению к предыдущему году. В минус отрасли уходят больше чем на 10%, по некоторым параметрам – минус 15, минус 18. Это не только металлургия, но и сельское хозяйство, строительство, нефтехимическая промышленность.

Другое подтверждение – Россия уже не смогла защитить Асада. И сейчас они вынуждены выкручиваться, наводить тень на плетень, что, мол, они не сильно-то и хотели. То есть Москва влезла туда в 2015 году, спалила огромные деньги с тем, чтобы сейчас уйти с позором.

Общество уже давным-давнем не хочет мечтать о какой-либо победе. Антивоенные эмоции усиливаются. Жители Курской области уже видеообращения записывают с призывом к Путину прекратить "сво". Вопрос в том, насколько Путин признает ситуацию критической.

У Путина, на самом деле, есть совершенно конкретный дедлайн для каких-то достижений на фронте. Это условное 20 января, когда Трамп приходит к власти и формулирует свое предложение по окончанию войны. Чтобы это предложение было выгодным Путину, российская армия должна демонстрировать позитивную динамику. Трамп должен видеть, что запас ресурсов и возможности Путина неистощимы. И тогда он может сформулировать предложение, более выгодное Путину.

Какие аргументы есть у Трампа

Представляя своего будущего спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, Трамп сказал о "мире через силу". И Келлог является носителем этой идеологии. Потому концепция США в отношение Путина может выглядеть так: либо ты соглашаешься на наши условия, либо мы увеличиваем поставки оружия в Украине и еще обрушиваем цены на нефть.

Но я думаю, что будет очень неразумно с его стороны отвергнуть предложение Трампа и встать в позу в надежде, что ему предложат что-то лучшее. Трамп ведь может и не предложить, он человек эмоциональный. А поссориться с Трампом сейчас – это верх неразумности даже для Путина.

Нужно понимать, что у Трампа гораздо более сильные переговорные позиции, потому что не его люди сейчас гибнут в Украине, не его экономика трещит по швам. У Трампа сейчас все очень хорошо. Несмотря на то, что в США есть свои, другие проблемы, Трамп еще не несет ответственность за эти проблемы, потому что он только придет к власти. Она начнет на него нависать не раньше, чем через год-полтора. А пока он вправе говорить американцам: "вы меня для того и избрали, чтобы я исправлял ошибки, допущенные предыдущей администрацией, я обещал исправить – я их исправляю". И сжатых сроков у него нет.

Возможность не спешить, когда время работает на тебя – это очень крепкая переговорная позиция. Трамп может сказать Путину, если тот будет упираться: "хорошо, Владимир, давай воюй дальше, а мне пока есть чем заниматься, надумаешь – звони". И после этого Путин окажется в очень сложной ситуации, потому через месяц Трамп может занять еще более жесткую позицию чем раньше.

Поэтому есть основания надеяться, что Путин будет "выделываться" до того момента, пока Трамп сформулирует свое предложение. А когда предложение придет – отказаться будет сложно. Поссориться с Трампом сейчас, в 2025 году, когда ты уже знаешь, что твоя армия вовсе не такая могучая, как ты думал, и экономика твоя вовсе не такая выносливая, и народ вовсе не такой сплоченный и патриотичный, как ты рассчитывал – это риск и это глупо.