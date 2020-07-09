У Путіна допускають повернення ОРДЛО в Україну на умовах децентралізації

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак пропонував Україні до найближчого засідання контактної групи подати проект закону про поправки щодо окупованих територій. Він вважає, що без них неможливо обговорювати проекти законів про особливий статус Донбасу.

Про це Дмитро Козак розповів в інтерв'ю ТАСС.

За його словами, українська сторона заявила, що вже готовий проект закону про поправки до Конституції України в частині децентралізації.

"Такий документ практично готовий і до найближчого засідання контактної групи повинен бути представлений", - сказав Козак.

Також він додав, що навколо особливого статусу і децентралізації ведеться багато дискусій. Він навів приклад з віце-прем'єром України Олексієм Резніковим, який заявляє, що особливий статус Донбасу не потрібен, оскільки в країні діє закон про децентралізацію.

Проте він вважає, що для цього спершу необхідно пред'явити документ про реформу щодо децентралізації.

"Ніхто цієї децентралізації, цих поправок не бачив - ні на Донбасі, ні в іншої частини України. Зрештою можна допустити, що децентралізація буде настільки радикальною і привабливою, що сам Донбас скаже, що він готовий жити в такому правовому полі",- додав Дмитро.

Нагадаємо, що Російська Федерація вимагала від України до 6 липня представити зміни до Конституції, які закріплять особливий статус Донбасу.

Крім того, у Кремлі заявили, що не мають даних про які-небудь де-факто кроки у бік зближення ОРДЛО з Російською Федерацією.