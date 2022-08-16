Для Путіна у тому числі. В Україні розробляють механізм трибуналу для "верхівки" РФ

В Україні розробляють механізм для притягнення до відповідальності найвищого керівництва РФ за злочини проти України. Йдеться не лише про генеральську "верхівку", а й про президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генпрокурора в Telegram.

Так, у вівторок, 16 серпня створення цього механізму на зустрічі з гендиректором з прав людини та верховенством права Ради Європи Крістосом Джакомопулосом обговорив генпрокурор України Андрій Костін.

Генеральний прокурор наголосив на важливості створення міжнародного механізму для переслідування вищого політичного та військового керівництва Російської Федерації за злочини проти України. Костін відзначив підтримку цієї ініціативи Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ).

"Експертиза, яку надають українським прокурорам міжнародні партнери, допомагає досягти головної мети - українське суспільство має відчути перемогу справедливості та верховенства права над силою. Тому я ставлю перед собою завдання синхронізувати зусилля всіх органів на міжнародному рівні та всередині країни", - сказав Костін.