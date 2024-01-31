Путина ждут сюрпризы, у Украины будут успехи: Нуланд дала прогноз на 2024 год

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сегодня озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году. Она отметила, что российского диктатора Владимира Путина ждут сюрпризы на поле боя в Украине.

На вопрос журналиста, узнала ли Нуланд о планах Киева на поле боя, она ответила, что, по ее мнению, Украина добьется очень больших успехов.

"Я должна сказать, что я покидаю сегодня Киев с большой уверенностью в единстве и решимости украинского народа относительно 2024 года. Я также уверена, что несмотря на то, что Украина укрепляет свою защиту, Путина ждут сюрпризы на поле боя. И Украина добьется очень больших успехов", - подчеркнула заместитель государственного секретаря США

Приезд Нуланд в Киев

Напомним, сегодня, 31 января, заместитель государственного секретаря США прибыла в Киев.

Это второй ее визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Детальнее о приезде Нуланда и основных встречах - в материале РБК-Украина.

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