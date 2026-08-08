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У Путина не будет победы, Украина не собирается выходить из Донбасса, - Зеленский

20:47 08.08.2026 Сб
2 мин
Что сказал Зеленский о желании Путина по поводу Донбасса?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор РФ Владимир Путин не одержит победу в войне против Украины. Он подчеркнул, что в Киев не выйдет из Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

По словам Зеленского, Путину нужно продавать победу, и потому ему необходимо захватить Донбасс. Однако Украина не будет просто выходить, потому что нет никаких гарантий, что он не пойдет дальше.

Ему нужно продавать победу. Победы у него в Украине не будет. Ему нужно захватить Донбасс. Мы отходить сами по себе не собираемся. Что ему продать как победу? дальше", - сказал президент.

Также в этом интервью он рассказал, что после войны у Украины будут мощные гарантии безопасности от США на случай повторного нападения РФ.

Комментируя завершение войны Зеленский отметил, что в настоящее время прекращение огня нужно обеим сторонам, поскольку никто не знает, как закончится эта война.

Возобновление мирных переговоров

Напомним, что в феврале этого года трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией потерпели неудачи. В частности, по причине отсутствия единой позиции по вопросу Донбасса и переориентации внимания Америки на войну с Ираном.

Однако есть фактор, которые указывают, чт в ближайшее время мирный процесс может возобновиться. По словам и.о. главы МИД Украины Андрея Сибиги, посланники Трампа действительно намерены приехать в Киев для возобновления мирных переговоров.

Также мы писали, что в СМИ была информация о тайной встречи в Вене по поводу завершения войны. Утверждалось, что к ним присоединились бывшие чиновники Британии, Франции, Германии и России.

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