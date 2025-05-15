Путин уволил "парадного" главкома Сухопутных войск

Как пишут российские СМИ, Селюков был переведен на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Кто заменит Селюкова и станет новым главкомом сухопутных войск РФ, пока не сообщается.

На этой должности Селюков в частности командовал парадами в Москве 9 мая с 2014 до 2025 года. 21 мая ему исполняется 70 лет и, по закону РФ, он должен уйти с военной службы.



Также с 11 января 2023 года он занимал должность заместителя командующего группировки российских войск, которая осуществляет полномасштабную военную агрессию против Украины.

Также по данным СМИ, семья Селюкова зарабатывает на военных праздниках. В частности, его невестка Дина Салюкова руководит креативным агентством HQ Agency, которое занимается организацией военных и патриотических мероприятий. Среди ключевых клиентов - Минобороны, МГИМО, власти Тульской области, мэрия Москвы и ГБУ "Автомобильные дороги".