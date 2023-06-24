Путин обратился к россиянам на фоне бунта Пригожина: главные заявления диктатора

Обращение диктатора сегодня утром анонсировали в Кремле. Выступление Путина транслировали главные государственные пропагандистские каналы, оно длилось всего 5 минут.

Предательство и удар в спину

Диктатор назвал бунт Пригожина отступничеством и ударом в спину России.

"И потому действия, которые раскалывают наше единство - это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сейчас борются на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", - сказал диктатор.

Кроме того, Путин обвинил Пригожина в предательстве, а действия его наемников назвал "братоубийством".

"А то, с чем мы столкнулись, - это именно предательство. Чрезмерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и гибли бойцы и командиры группы "Вагнер", - заявил он.

Угрозы

Российский диктатор заявил, что сам Пригожин и пошедшие против его режима боевики будут ликвидированы.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, - предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях", - сказал Путин.

В конце глава Кремля традиционно пообещал "защитить" Россию и призвал боевиков не совершать "роковую ошибку".

Что этому предшествовало

Напомним, вчера главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин объявил демарш против российского военного руководства. Его войска зашли в Ростов-на-Дону и захватили здание Южного округа РФ. Также СМИ сообщают, что "вагнеровцы" уже захватили все военные объекты в Воронеже.

Сам Пригожин заявил, что "идет на Москву" якобы разбираться с беззаконием, и продолжает критиковать военное руководство РФ.

В Москве и Воронеже тем временем объявили контртеррористическую операцию, на дорогах заметили военную технику, которая пытается заблокировать путь в столицу.

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