Путин снова обвинил Запад во всех бедах: "риск конфликта растет"

"Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада во что бы то ни стало сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование", - сказал Путин.

По его словам, якобы Запад сознательно идет на "умножение хаоса и обострение международной обстановки".

"США и их сателлиты в международных отношениях делают ставку на силовой фактор и они фактически разрушили десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности, агрессивно расширяют географию экспансии НАТО", - считает диктатор.

По его словам, почему-то "Запад разжигает военные конфликты", но отнюдь не РФ.

"Своими откровенными провокациями они повышают градус напряженности и конфронтации в разных регионах мира", - говорит Путин.

Диктатор в очередной раз сбросил с себя всю ответственность и заявил, что "последствия действий США можно наблюдать в Украине".

"В течение ряда лет Запад беззастенчиво выкачивал и эксплуатировал ее ресурсы, поощрял геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России, продолжая снабжать Украину оружием и боем. наемников, толкающих ее на самоубийственный путь", - подытожив, цинично заявил Путин.

Напомним, ранее Путин уже называл альтернативную историю войны с Украиной. Недавно диктатор заявил, что война была начата якобы не Россией, а в результате "государственного переворота".

Также вчера Путин цинично жаловался на бурную реакцию мира по ракетным обстрелам украинской инфраструктуры. Якобы "Запад не замечает действий Украины против России, но при этом ответные шаги Москвы вызывают волну информационного шума".

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