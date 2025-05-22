Путин снова приказал создать "буферную зону" на границе с Украиной

Российские войска начали реализацию плана по созданию так называемой "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной.
Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Принято решение о создании буферной зоны безопасности вдоль границы России и Украины", - заявил российский диктатор.
По его словам, вооруженные силы Российской Федерации уже даже начали выполнять эту задачу.
Заметим, что это не первое заявление Путина о создании такой зоны в Украине. Только в прошлом году диктатор угрожал создать буферную зону на границе с Украиной шириной до 150 км. Правда, тогда он называл ее "санитарной".
Тогда же Путин подчеркнул, что хочет создать так называемую демилитаризованную зону, где не будет войск противоборствующей стороны.
К тому же, еще раньше, а именно в 2023 году российский диктатор также говорил, что, если "прилеты" по территории России будут продолжаться, то РФ должна рассмотреть "вопрос создания на территории Украины "санитарной зоны", чтобы ВСУ не смогли достать на территорию России.
У Зеленского, правда, ответили на такие заявления Путина и объяснили истинную цель этого плана.
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