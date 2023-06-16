Путин снова атаковал Киев ракетами во время визита иностранных лидеров, - Ермак

"Очередная террористическая атака на столицу отбита. Воздушные силы сбили 6 ракет "Калибр" и 6 "Кинжалов", а еще БПЛА россиян", - написал он.

По его словам, ракетная атака России произошла как раз тогда, когда в столицу приехали лидеры африканских стран.

"Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он чувствует полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться кто-либо", - написал он.

Ермак напомнил, что ракеты летели и тогда, когда в Украину прибыл президент США Джо Байден, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Мир должен понять, что сейчас необходима консолидация и максимально жесткая позиция по отношению к России. Нужно показать силу государству, которое подрывает глобальную безопасность и действует террористическими методами", - отметил он.

По его мнению, должны объединиться вокруг "формулы мира" президента Владимира Зеленского.

"Альтернативы ей не существует. И обсудить дальнейшие шаги мы должны на Глобальном саммите мира. Только сильная дипломатия и сильная позиция может положить конец терроризму России. Ведь это касается каждого, каждого государства, желающего существовать и сохранить мировой порядок", - добавил он.

Атака по Киеву

Ракетный удар российской армии по Киеву 16 июня стал крупнейшей атакой за последние дни. Во время атаки по Киеву силы ПВО сбили 12 ракет - 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". Баллистические ракеты атаковали прежде всего столицу.

Африканская делегация, в которую входят лидеры ЮАР, Сенегала, Коморских островов и Египта, сегодня прибыла Киев с "мирной миссией". Лидеры начали свой визит с поездки в Бучу под Киевом, который является одним из нескольких мест, где российские войска совершили крупномасштабные зверства после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Телевизионная группа Reuters видела, как африканские лидеры прибыли в Киев в колонне автомобилей и вошли в отель, чтобы воспользоваться его бомбоубежищем.