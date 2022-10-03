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Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо", - Минобороны Британии

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Понедельник 03 октября 2022 17:49
Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо", - Минобороны Британии Фото: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин пренебрег несколькими возможностями "сохранить лицо" и выйти из ситуации, в которой он оказался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса.

"Я имею в виду, что если завтра утром мы построим ему золотой выход, он умышленно его протаранит, то есть сделает обратное", - заявил Воллес.

По его словам, Россия продолжает прибегать к зверствам и не оставляет попыток покорить Украину. Но мир не может позволить Путину победить.

"Если хулиган покажет, что можно просто игнорировать конвенции, международные правила, договоренности, угрожать всем ядерным оружием – и тебе ничего не будет, то будет катастрофой", - добавил министр.

Уоллес добавил, что Путин является этническим националистом, живущим фантазиями об объединении так называемого древнего рода. Вместо улучшения условий жизни россиян он хочет увеличивать силу РФ ослабляя противников.

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия в Украине.

Также глава Минобороны Британии посетил Киев с неанонсированным визитом три дня назад.

Ранее глава Минобороны Британии планировал поездку в Германию на переговоры по Украине.

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