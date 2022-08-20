Путін не знав про настрої в Україні? У РНБО пояснили, чому ФСБ дезінформувала Кремль

У центрі проаналізували недавню статтю The Washington Post, в якій було порушено тему прорахунку російських спецслужб перед повномасштабним вторгненням РФ. У матеріалі стверджується, що ФСБ дезінформувала Кремль. Агенти переконували керівництво, що війна буде легкою, а українці вітатимуть російські війська.

Насправді ж лише 2% громадян очікували "визволення", а 48% були готові воювати на фронті, захищаючи країну.

У РНБО вважають, що ФСБ надавала недостовірні дані з двох причин. Одна із них намагання догодити Кремлю, а інша - довіра джерелам, які мали власну вигоду у поваленні уряду України.

"Довгорічна практика Кремля нав’язувати свою "правду" призвела до того, що навіть розвідці довелося приховати реальні факти", - йдеться у повідомленні.