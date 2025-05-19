"Путин не знает, как завершить войну": Вэнс пригрозил России сменой позиции США

США могут отказаться от участия в мирном процессе между Украиной и Россией. Москва должна начать взаимодействовать.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Вице-президент добавил, что российский диктатор Владимир Путин "похоже, не знает", как выйти из войны.

По словам Вэнса, если Россия "не готова к диалогу" для установления мира с Украиной, то "в конце концов США должны сказать, что это не наша война".

Переговоры Украины и России

Напомним, на прошлой неделе в пятницу Украина и Россия провели прямые переговоры. Они прошли в Стамбуле.

От России ожидали, что она как минимум отправит для участия в диалоге топ-чиновников, как сделала это Украина. Президент Украины Владимир Зеленский даже предлагал встречу российскому диктатору Владимиру Путину.

Но Путин принял решение отправить в Стамбул делегацию рядовых чиновников. Ее возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны так и не договорились о прекращении огня как минимум на 30 дней. Главным препятствием для такого шага остается Россия и ее требования.

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя низкий уровень делегации России отмечал, что Путин упустил свой шанс для прогресса на пути к миру.

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