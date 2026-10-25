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Путин значительно усилил защиту своей резиденции на Валдае, - OSINT-анализ

17:13 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Путин значительно усилил защиту своей резиденции на Валдае, - OSINT-анализ Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина, которая находится на Валдае, возвели еще одно кольцо из башен противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-анализ аналитика
jembob ua.

После подробного изучения новых спутниковых снимков выяснилось, что в радиусе 50 километров от резиденции разместили зенитно-ракетные комплексы "Панцирь" или "Тор".

Кроме того, стало известно, что новое кольцо систем ПВО фактически пронизывает "запасной аэродром" Путина в Хотилове и секретную биолабораторию на Лисьем.

Согласно данным аналитика, одна из башен "внешнего кольца" была установлена еще в марте 2026 года - именно на территории военной базы Хотилово. Достоверно известно, что глава Кремля довольно часто ею пользуется.

Путин значительно усилил защиту своей резиденции на Валдае, - OSINT-анализ
Карта систем ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае (Фото: jembobineuse)

Еще несколько позиций противовоздушной обороны внутри этого кольца обустроили на побережье Вишневолоцкого водохранилища. На острове Лисячий, расположенном посреди водоема, российские военные построили новый лабораторный комплекс, который, вероятно, может быть связан с российской программой биологического оружия.

Путин значительно усилил защиту своей резиденции на Валдае, - OSINT-анализ
Карта систем ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае (Фото: jembobineuse)

В январе 2026 года российские военные заявили, что Украина якобы пыталась атаковать дронами резиденцию Путина на Валдае. Киев отбросил эти обвинения. В подлинности этой версии усомнились как независимые эксперты, так и Центральное разведывательное управление США.

Путин значительно усилил защиту своей резиденции на Валдае, - OSINT-анализ
Карта систем ПВО вокруг резиденции Путина на Валдае (Фото: jembobineuse)

Кроме Путина, в резиденции на Валдае значительную часть времени проводит Алина Кабаева, которую считают матерью двух его сыновей. Что интересно, для детей российского президента наняли гувернанток из западных стран.

Всего вокруг Валдая обнаружено более 50 позиций ПВО. Это примерно вдвое меньше количества таких объектов, возведенных в Москве и Московской области после начала полномасштабного вторжения России в Украину. При этом в столичном регионе проживает более 20 миллионов человек, тогда как в Валдае, Валдайском районе и в радиусе 50 километров от них - менее 100 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что вблизи резиденции российского диктатора установили антидроновые сетки.

Также мы писали, как заседание "Валдая" в Сочи с участием Путина в последний момент отменили из-за атаки Украины.

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