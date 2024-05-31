Путин вынужден поедать российскую экономику, - представитель ЕС

"Конечно, если вы вкачиваете такие деньги в экономику, вы действительно получаете рост, но это не продуктивный рост, потому что Путин был вынужден поедать российскую экономику, чтобы забрать из производственного сектора - образования, здравоохранения, исследований, инвестиций в разумную экономическую деятельность - и перевести все это на оружие и войну", - сказал он.

По его словам, это можно делать в течение определенного периода времени, но в определенный момент это становится неустойчивым.

"В Россию не идут инвестиции, в Россию не идут новые технологии, если вы посмотрите на рынок труда - один миллион самых образованных россиян уехал и, вероятно, не вернется", - заявил представитель ЕС.

О'Салливан отметил, что мобилизация высосала из экономики неквалифицированную рабочую силу, существует огромный дефицит в сельском хозяйстве, строительстве и так далее.