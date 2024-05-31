RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин вынужден поедать российскую экономику, - представитель ЕС

Фото: Путин вынужден проедать российскую экономику (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Санкции оказывают серьезное влияние на Россию, и со временем это будет становиться все более и более очевидным.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан.

"Конечно, если вы вкачиваете такие деньги в экономику, вы действительно получаете рост, но это не продуктивный рост, потому что Путин был вынужден поедать российскую экономику, чтобы забрать из производственного сектора - образования, здравоохранения, исследований, инвестиций в разумную экономическую деятельность - и перевести все это на оружие и войну", - сказал он.

По его словам, это можно делать в течение определенного периода времени, но в определенный момент это становится неустойчивым.

"В Россию не идут инвестиции, в Россию не идут новые технологии, если вы посмотрите на рынок труда - один миллион самых образованных россиян уехал и, вероятно, не вернется", - заявил представитель ЕС.

О'Салливан отметил, что мобилизация высосала из экономики неквалифицированную рабочую силу, существует огромный дефицит в сельском хозяйстве, строительстве и так далее.

Международный валютный фонд оценил рост экономики России в 2023 году на уровне 3,6%. По прогнозу МВФ, в 2024 году экономика России вырастет на 3,2%.

Как заявил спецпредставитель Евросоюза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, 30% государственных расходов России идут на оборону, около 6 или 7 процентов ВВП.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в Украине