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Путин одурел на теме "Шахедов": Зеленский пригрозил РФ уничтожением логистики

Понедельник 21 июля 2025 21:10
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Путин одурел на теме "Шахедов": Зеленский пригрозил РФ уничтожением логистики Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua )
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин "сдурел на теме "Шахедов". Именно поэтому Россия должна остаться без логистики.

Как сообщает РБК-Украина об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.

Особенно мощной, как отметил глава государства, была атака против Киева. Значительную часть российских "Шахедов" и ракет удалось сбить.

"Каждая такая волна российских ударов напоминает о двух вещах. ПВО: нужно больше систем, больше покрытия нашей страны защитой. Также наши дальнобойные удары по России: если Путин так сдурел на теме "Шахедов" и террора, они должны остаться без логистики", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что каждый, кто работает ради защиты жизни и ограничения военного потенциала России, работает на достижение мира.

Зеленский поблагодарил всех международных партнеров, которые продвигают новые, сильные санкции против РФ, в частности вторичные. Зеленский отметил, что несмотря на российскую браваду, санкции действительно действуют, и Россия должна прекратить агрессию.

"Россия должна закончить эту войну, которую сама же и начала. Никому больше, кроме России, эта война не нужна. Обязательно будет мир. Я благодарю всех, кто с Украиной! Я благодарю наших воинов! И еще одно", - добавил президент

Атака на Украину

В ночь на 21 июля Россия нанесла массированную воздушную атаку по Украине, применив 426 дронов и 24 ракеты. Украинская ПВО уничтожила или подавила 224 воздушные цели.

Удар охватил несколько регионов - под обстрелы попали Киев, Харьков и Ивано-Франковск. В столице зафиксирована серия взрывов с перерывами в несколько часов.

В Киевской области, по данным ГСЧС, в результате удара вспыхнул крупный пожар: огонь охватил административное здание площадью 300 кв.м и склад на 1200 кв.м в Фастовском районе.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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