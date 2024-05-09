Путин не собирается останавливаться, он в информационном аквариуме, - Зеленский

"Мы должны защитить Украину. Это наше будущее и независимость. Путин не собирается останавливаться. Он в этом информационном аквариуме, в этом построенном его спецслужбами мире. Он живет в нем", - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что "иногда, к сожалению, некоторые представители разных стран подтверждают, что санкции не такие уж и мощные".

"Они находят форматы, как их избегать. Они даже идут на "инаугурацию" человека, который просто ограбил жизнь украинцев, просто забрал нашу жизнь", - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что Путина необходимо остановить, потому что он пойдет дальше.

"Что будет дальше делать Путин? Не будет останавливаться. Можно ли его остановить? Надо, потому что пойдет дальше. Все учили в школах, можем посмотреть географию, понять историю Советского Союза, понять, кто был частью этого Союза и понять, куда он будет идти", - отметил Зеленский.