Путин потерпел неудачу в попытке заморозить Европу, - Bloomberg

Мягкая погода, более широкий круг поставщиков и усилия по снижению спроса сыграли свою роль, хранилища газ все еще полны, а цены упали до довоенного уровня. После резкого разворота в прошлом месяце Европа, вероятно, уже пережила худший период кризиса.

Сочетание условий, в том числе проблемы Китая с COVID, сократившие конкуренцию за грузы СПГ, снизят инфляцию, стабилизируют экономические перспективы Европы и оставят Кремлю меньше рычагов воздействия на союзников Украины.

В то время как резкое похолодание или перебои с поставками все еще могут привести к проблемам на энергетических рынках, растет оптимизм в отношении того, что теперь Европа сможет пережить эту и следующую зиму.

"Насколько мы можем судить, опасность краха европейской промышленности была предотвращена", - заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, один из ключевых архитекторов реакции страны на энергетический кризис во время поездки в Норвегию, которая заняла место России в качестве крупнейшего поставщика газа в страну.

Кризис, спровоцированный вторжением России в Украину в феврале прошлого года, уже обошелся Европе почти в 1 триллион долларов из-за роста цен на энергоносители. В ответ правительства предоставили помощь в размере более 700 миллиардов долларов, чтобы помочь компаниям и потребителям справиться с ударом. Они также избавляются от зависимости от российской энергии, особенно от природного газа.

Евросоюз больше не импортирует уголь и сырую нефть из России, а поставки газа значительно сократились. Блок восполнил часть пробела за счет увеличения поставок из Норвегии и поставок сжиженного природного газа из Катара, США и других производителей.

В Германии хранилища заполнены примерно на 91% по сравнению с 54% год назад, когда Россия уже опорожняла подконтрольные ей хранилища. С тех пор правительство канцлера Олафа Шольца национализировало местные подразделения "Газпрома" и потратило миллиарды евро на пополнение резервов.

Энергосберегающие меры в промышленности и домашнем хозяйстве, а также самые высокие январские температуры за последние десятилетия помогли сохранить эту подушку безопасности.

"Мы настроены очень оптимистично, чего на самом деле не было осенью, - сказал Клаус Мюллер, глава сетевого регулятора Германии, в интервью телекомпании ARD. - Чем больше газа у нас будет в хранилищах в начале года, тем меньше стресса и затрат будет, чтобы снова заполнить их на следующую зиму".

Цены на газ упали до 20% от рекордов, установленных в августе, и, несмотря на опасения, что более низкие тарифы могут стимулировать спрос, потребление все еще снижается. Ожидается, что потребление в Европе будет примерно на 16% ниже среднего пятилетнего уровня в течение 2023 года, говорится в отчете Morgan Stanley.

Благоприятные условия и расширение возобновляемых мощностей также помогают. По данным S&P Global, ветровая и солнечная генерация поможет сократить выработку электроэнергии на газовом топливе на 10 крупнейших энергетических рынках Европы на 39% в этом году.

По данным Morgan Stanley, динамика изменилась до такой степени, что сейчас поступает слишком много СПГ. Поставки установили новый рекорд в декабре, и эта тенденция, вероятно, сохранится.

Германия, которая когда-то была крупнейшим покупателем российского газа, этой зимой откроет три терминала, и крупнейшая экономика Европы ожидает, что ее новые мощности по СПГ покроют примерно треть ее прежних потребностей. Стабильные поставки из нероссийских источников, скорее всего, удержат рыночные цены от роста до прошлогодних пиков.

"Тот факт, что Европе удалось заполнить свои хранилища, действительно создал буфер для цен на предстоящую зиму", - сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia SpA. -Ожидания изменились, когда в регионе появились достаточные запасы".

Пополнение запасов может быть менее проблемным после этой зимы. Morgan Stanley и консалтинговая компания Wood Mackenzie Ltd. ожидают, что хранилища будут заполнены примерно наполовину этой весной, если погода останется мягкой. Это будет вдвое больше прошлогоднего уровня.