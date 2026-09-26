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Путин заявил о нарушении прав русскоязычных в странах Балтии и пообещал не трогать ЕС

00:18 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва знает о якобы нарушении прав русскоязычного населения в странах Балтии. В то же время он заверил, что Россия не готовится к боевым действиям против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Путина, Москва знает о ситуации с русскоязычными в странах Балтии и уже якобы выработала подход к реагированию на нее.

"Мы знаем, что там, в прибалтийских странах, нарушаются права русскоговорящего населения. Но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права", – заявил диктатор.

Отдельно он прокомментировал напряженность в отношениях России и Европы. Путин назвал заявления стран ЕС об угрозе со стороны РФ целенаправленным раздуванием и провокацией.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким-либо боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных мотивов для обострения ситуации с Европой", – сказал он.

Также глава Кремля заявил, что власти ЕС якобы намеренно обманывают европейцев, чтобы использовать украинцев как "пушечное мясо".

Провокации РФ в Европе и странах Балтии

Как известно, с прошлого года действия Москвы по дроновым провокациям на территории стран НАТО стали более агрессивными. После массового вторжения российских беспилотников в Польшу в прошлом году, Кремль время от времени провоцирует дронами страны Альянса, впрочем, больше всего от этого страдают страны Балтии.

Также мы сообщали, разведка Дании предупредила - Россия собирается усилить гибридные атаки на НАТО.

Страны Балтии в свою очередь уже просят полмиллиарда евро у ЕС на борьбу с российскими БпЛА.

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