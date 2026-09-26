Путин заявил о нарушении прав русскоязычных в странах Балтии и пообещал не трогать ЕС

По словам Путина, Москва знает о ситуации с русскоязычными в странах Балтии и уже якобы выработала подход к реагированию на нее.

"Мы знаем, что там, в прибалтийских странах, нарушаются права русскоговорящего населения. Но мы уже знаем, как реагировать, и мы выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права", – заявил диктатор.

Отдельно он прокомментировал напряженность в отношениях России и Европы. Путин назвал заявления стран ЕС об угрозе со стороны РФ целенаправленным раздуванием и провокацией.

"Я хочу еще раз подчеркнуть: мы не готовимся к каким-либо боевым действиям с Европой. У нас нет таких планов и нет оснований, что самое главное. Нет никаких реальных мотивов для обострения ситуации с Европой", – сказал он.

Также глава Кремля заявил, что власти ЕС якобы намеренно обманывают европейцев, чтобы использовать украинцев как "пушечное мясо".