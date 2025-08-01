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Путин заявил о поддержке Сирии, несмотря на смену власти в Дамаске

Сирия, Пятница 01 августа 2025 03:03
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Путин заявил о поддержке Сирии, несмотря на смену власти в Дамаске Фото: Президент России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

После свержения режима Башара Асада Россия не оставляет попыток удержать влияние в Сирии. Кремль заявил о готовности помогать в восстановлении страны и сохранить свое военное присутствие на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Москва не намерена отказываться от своего влияния в Сирии, даже после отстранения от власти многолетнего союзника Кремля - Башара Асада.

Так, во время недавней встречи с министром иностранных дел Сирии Аш-Шайбани в Москве российский диктатор Владимир Путин подтвердил готовность России поддержать восстановление страны после длительной гражданской войны.

В своем заявлении Путин также подчеркнул, что Москва привержена идее стабилизации Сирии и категорически отвергает любое вмешательство третьих стран, в частности Израиля, в дела страны.

Прежде всего российская сторона намерена сохранить военные базы в Тартусе и Хмеймиме - стратегические пункты, обеспечивающие присутствие России на Ближнем Востоке.

Отметим, что этот шаг происходит на фоне больших изменений в Сирии. После того, как в прошлом году был свергнут режим Асада, которого 15 лет поддерживала Москва, страна начала новый политический этап.

При этом Россия, несмотря на потерю своего союзника, хочет сохранить и даже усилить свое влияние, сотрудничая с новым сирийским правительством.

В свою очередь сирийский министр иностранных дел Аш-Шайбани подчеркнул, что восстановление государственных институтов является приоритетом, а значительная часть населения до сих пор испытывает последствия предыдущих конфликтов. Он также выразил надежду на прозрачное и ответственное признание этих ран.

Ранее Россия уже заявила о намерениях сохранить сокращенное военное присутствие в Сирии после падения режима Асада, что является ключевым для сохранения ее геополитических интересов в регионе. Путин также подчеркнул важность поддержки суверенитета Сирии, в частности во время переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Напомним, Сирия готовится к проведению первых парламентских выборов после падения многолетнего режима диктатора Башара Асада.

Всего в Народное собрание изберут 210 депутатов: треть из них назначит временный президент, а остальные будут избраны в ходе голосования.

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