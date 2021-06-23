Путін заявив про "відповідальність" за процвітання сусідніх з Росією країн

За його словами, турбулентність геополітичних процесів у світі зростає, нібито триває ерозія міжнародного права.

"Росія ніколи не забуває про відповідальність, яку вона несе за безпеку і процвітання сусідніх країн, з якими нас зближують нерозривні історичні, культурні, людські зв'язки", - заявив Путін.

Більше того, президент Росії заявив про спроби в світі використовувати силу для "продавлювання своїх інтересів, зміцнити власну безпеку за рахунок безпеки інших".

Путін також заявив, що РФ нібито ніколи не диктує свою волю іншим країнам, "на рівних готова брати участь у вирішенні загальних проблем, сприяти деескалації регіональних конфліктів".