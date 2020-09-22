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Путін заявив Макрону, що Навальний міг отруїтися сам, - Le Monde

Автор: Максим Зайченко

Президент Росії Володимир Путін у розмові з французьким колегою Еммануелем Макроном 14 вересня заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг сам прийняти отруту "Новачок". Він також зневажливо висловився про опозиціонера.

Про це пише французька газета Le Monde з посиланням на джерела.

Російський президент розповів Макрону, що Навальний нібито використовував свій Фонд боротьби з корупцією для "шантажу депутатів і чиновників". Путін також назвав Навального "простим баламутом в інтернеті".

За даними газети, Путін припустив, що Навальний сам міг прийняти отруту, а нервово-паралітичну речовину не так складно виготовити, як вважається.

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Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому, як пише газета.

Нагадаємо, Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Пізніше його перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Потім уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Також РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп відмовився обговорювати питання отруєння Навального.

Нагадаємо, НАТО вимагає від Росії прозорого розслідування отруєння Навального.

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Новини України Володимир ПутінНавальныйЕммануель Макрон