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Путін залякує Європу холодом: у РНБО пояснили російські маніпуляції

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Москва, Субота 10 вересня 2022 17:00
Путін залякує Європу холодом: у РНБО пояснили російські маніпуляції Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін продовжує залякувати Європу холодною зимою. Проте це лише російська маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

Російські чиновники, зокрема і Путін, активно поширюють тезу про те, що підземні газові сховища (ПГС) не допоможуть європейським країнам пережити опалювальний період.

"ГС виконують такі функції: згладження добової та сезонної нерівномірності споживання, а також вирішення завдань, пов’язаних з усуненням форс-мажорів. Жодна з цих функцій не говорить про те, що можна накопичити газ і потім просто його споживати", - стверджує російська пропаганда.

Чи загрожує Європі холодна зима?

У РНБО підкреслюють, що Росія не єдиний постачальник газу. Крім того, влада європейських країн веде постійні переговори та укладає нові контракти, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Щобільше, заповнивши газові сховища, Європа продовжить імпортувати газ. Таким чином ЄС буде поповнювати відібрані з ПГС запаси. Тобто газові сховище є "подушками безпеки".

Нагадаємо, ЄС обговорює питання введення ліміту цін на російський газ. Поки міністри енергетики не досягли єдиного рішення, але обговорення продовжуються.

Водночас в Росії вже пригрозили, що перекриють газ в Європу, якщо буде встановлений ліміт цін.

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