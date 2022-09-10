Путін залякує Європу холодом: у РНБО пояснили російські маніпуляції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram .

Російські чиновники, зокрема і Путін, активно поширюють тезу про те, що підземні газові сховища (ПГС) не допоможуть європейським країнам пережити опалювальний період.

"ГС виконують такі функції: згладження добової та сезонної нерівномірності споживання, а також вирішення завдань, пов’язаних з усуненням форс-мажорів. Жодна з цих функцій не говорить про те, що можна накопичити газ і потім просто його споживати", - стверджує російська пропаганда.

Чи загрожує Європі холодна зима?

У РНБО підкреслюють, що Росія не єдиний постачальник газу. Крім того, влада європейських країн веде постійні переговори та укладає нові контракти, щоб зменшити залежність від російських енергоресурсів.

Щобільше, заповнивши газові сховища, Європа продовжить імпортувати газ. Таким чином ЄС буде поповнювати відібрані з ПГС запаси. Тобто газові сховище є "подушками безпеки".