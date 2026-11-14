Путин предложил США поделить Европу на сферы влияния как во времена "холодной войны", - СМИ

Как отметило издание, делегация РФ в ходе переговоров в Абу-Даби и во время встречи в Москве выступила за возвращение к модели противостояния 1946-1991 годов.

По замыслу Кремля, это предполагает разделение Европы на зоны влияния и контроль Москвы над обновленной версией Варшавского договора, что, по мнению российской стороны, должно стать "основой неделимой архитектуры безопасности".

Представители Кремля стремятся достичь мира с Украиной на собственных условиях, требуя официального отказа от вступления в НАТО, передачи в состав РФ обеих областей Донбасса и сокращение оборонных возможностей Украины.

Кроме того, Москва требует от НАТО возвращения к границам 1997 г. с отводом инфраструктуры из 16 стран и отказа от активности в Центральной Азии.

"Мне бы не хотелось так думать, что мы переходим к какой-то "холодной войне", и уверен, этого никто не хочет", - заявлял ранее российский диктатор Владимир Путин.