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Путин предложил США поделить Европу на сферы влияния как во времена "холодной войны", - СМИ

21:40 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Москва предложила США вернуться к отношениям по модели "холодной войны" и разделить Европу на сферы влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как отметило издание, делегация РФ в ходе переговоров в Абу-Даби и во время встречи в Москве выступила за возвращение к модели противостояния 1946-1991 годов.

По замыслу Кремля, это предполагает разделение Европы на зоны влияния и контроль Москвы над обновленной версией Варшавского договора, что, по мнению российской стороны, должно стать "основой неделимой архитектуры безопасности".

Представители Кремля стремятся достичь мира с Украиной на собственных условиях, требуя официального отказа от вступления в НАТО, передачи в состав РФ обеих областей Донбасса и сокращение оборонных возможностей Украины.

Кроме того, Москва требует от НАТО возвращения к границам 1997 г. с отводом инфраструктуры из 16 стран и отказа от активности в Центральной Азии.

"Мне бы не хотелось так думать, что мы переходим к какой-то "холодной войне", и уверен, этого никто не хочет", - заявлял ранее российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что Путин выдвинул Британии ультиматум в отношении Украины и ее ядерного потенциала.

В частности, российский диктатор настаивает, чтобы Лондон отказался от использования ядерного оружия для защиты других европейских государств.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин хочет перекроить границы Европы, а под главным прицелом оказались Финляндия и Швеция.

По словам главы государства, Кремль стремится уменьшить военное присутствие НАТО на континенте, и кроме скандинавских стран это может затронуть государства Балтии.

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