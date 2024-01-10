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Путин не закончит войну, пока мы все вместе не закончим его, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российский президент Владимир Путин не остановится, пока не разрушит Украину. Если Украина не победит Россию, следующими могут стать Литва, Латвия, Эстония, Молдова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом Литвы.

"Российский президент пока не разрушит Украину, он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете у кого следующие риски. Приятно ли это слышать? Наверное, нет. Потому что это вызов и война - это страшная трагедия и ничего в войне положительного нет", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что все должны понимать, что Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующими "и это факт".

"Если мы не выдержим. Мы недавно с вами уже слышали, они начали говорить о Финляндии, о "независимости" Узбекистана и т.д. Он не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", - уверен президент.

Визит Зеленского в Литву

Президент Украины Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Литву 10 января. Глава государства проведет ряд встреч в Вильнюсе. Этот визит предварительно не объявлялся.

В частности, уже известно, что Литва одобрила пакет долгосрочной военной помощи Украине на сумму 200 млн евро. Также анонсированы новые поставки на январь и февраль.

После Литвы он намерен посетить Эстонию и Латвию.

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