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Путін заговорив про зустріч із Зеленським

Фото: президент Росії Володимир Путін (РосЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Президент Росії Володимир Путін під час прес-конференції в Узбекистані заговорив про можливу зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

"Він (Ердоган – ред.) пропонує і зустріч із президентом Зеленським, вважаючи, що вона може призвести до якогось позитивного результату", - сказав Путін.

За словами президента РФ, перша умова, необхідна для зустрічі, - це згода Києва.

"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав – не знаю де, але публічно – що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", - додав Путін.

Раніше ми писали, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведе переговори з російським колегою Володимиром Путіним і знову запропонує йому зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським .

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що поки що мова про зустріч президентів РФ і України Володимира Путіна та Володимира Зеленського не йдеться . Для цього нібито потрібний фундамент домовленості.

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