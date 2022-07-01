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Путін заговорив про прискорене об'єднання з Білоруссю через санкції Заходу

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Санкційна політика Заходу нібито підштовхує Росію і Білорусь до прискорення об'єднавчих процесів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна на форумі регіонів Білорусі і РФ, який проходить в Гродно.

"Безпрецедентний політичний і санкційний тиск з боку так званого колективного заходу підштовхують нас до того, щоб прискорити об'єднавчі процеси. Адже спільно простіше мінімізувати збиток від прийнятих незаконних санкцій", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Росія і Білорусь погодили всі питання щодо створення Союзної держави.

До цього лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко виключав об'єднання з Російською Федерацією.

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