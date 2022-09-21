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Путин идет на политический риск, меняя стратегию в войне против Украины, - британская разведка

Фото: Путин идет на большой политический риск (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Российское руководство решило создать больше боевой силы для войны с Украиной. Но Путин идет на большой риск, меняя стратегию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, российские силы в Украине продолжают испытывать нехватку личного состава. 20 сентября 2022 года Дума России проголосовала за внесение поправок в закон, расширяющих наказания за невыполнение обязательств военнослужащими, что "предназначено для ограничения количества дезертирств и отказов".

Российское гражданское и военное руководство за последние две недели столкнулось со значительным давлением. Эти новые меры, скорее всего, были выдвинуты из-за общественной критики и знаменуют собой дальнейшее развитие стратегии России, отмечают в Минобороны Британии.

"Путин идет на больший политический риск в надежде создать больше боевой силы, развенчивая мифы о том, что Россия не находится ни в состоянии войны, ни в национальном кризисе", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, 20 сентября 2022 года администрации оккупированных Россией Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины объявили о проведении референдума о присоединении к Российской Федерации. Эти референдумы последовали за официальным признанием российской Думой "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля 2022 года.

"Эта срочность, вероятно, вызвана опасениями неминуемого наступления Украины и ожиданием большей безопасности после формального присоединения к России", - говорится в сообщении.

Напомним, Российская Федерация внезапно решила ускорить незаконную аннексию украинских территорий и объявила "референдумы". Согласно планам, "референдумы" состоятся с 23 по 27 сентября .

Вечером 20 сентября планировалось выступление президента РФ Владимира Путина по поводу "референдумов" в Украине, но его перенесли.

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