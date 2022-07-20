Путін висунув умову для розблокування експорту українського зерна

"Спочатку ми порушували питання таким чином, що це має бути запакетовано, а саме - ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що і всі обмеження, пов'язані з можливими постачаннями на експорт російського зерна, будуть зняті", - заявив Путін.

Нагадаємо, 13 липня в Туреччині завершилися перемовини по "зерновому коридору", в яких брали участь делегації України, Туреччини, РФ і ООН.

Під час обговорення сторони домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

Тим часом в Німеччині прокоментували "зернові угоди" з Путіним, порівнявши їх з тим самим, що й "вірити в Санта Клауса".

Більш детально про переговори по "зерновому коридору" читайте в матеріалі РБК-Україна "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.