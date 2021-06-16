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Путін про вступ України в НАТО: тут немає чого обговорювати

Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін розповів, що під час переговорів з президентом США Джо Байденом у Женеві зачепили питання вступу України в НАТО. За його словами, це питання зачепили "мазком".

Про це йшлося на прес-конференції Путіна.

Російський президент сказав, що по питанню вступу України до НАТО "немає чого обговорювати".

Нагадаємо, сьогодні у Женеві відбулися переговори президентів Росії та США. Після зустрічі російський президент прийшов на прес-конференцію, на якій заявив, що Байден підтримує реалізацію мінських домовленостей для врегулювання на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, нещодавно Путін назвав вступ України в НАТО "червоною лінією" для Кремля. Він пояснив, що тоді ракети до Москви будуть долітати швидше, ніж зараз.

Після цього генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права голосу у питанні вступу України в НАТО. Він наголосив, що це вирішуватиме Україна та держави НАТО.

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Володимир ПутінНАТОУкраїна