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Путин впервые сделал заявление о войсках КНДР в России

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей. Документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из участников.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На итоговой пресс-конференции саммита БРИКС Путина спросили, не является ли присутствие военных КНДР серьезной эскалацией конфликта, на что Путин ответил, что это часть договора с КНДР.

Российский диктатор напомнил, что Госдума ратифицировала договор с Северной Кореей, подписанный Путиным в Пхеньяне летом этого года. По его словам, данный документ предусматривает "оказание взаимной помощи в случае агрессии" против одного из участников.

"Посмотрим, как будет развиваться этот процесс", - добавил Путин.

Более того, российский диктатор в очередной раз придумал, что "не действия России привели к эскалации" и обвинил западные страны в том, что они помогают Украине воевать.

 

Северокорейские военные в России

Напомним, что ранее стало известно, что КНДР отправила на территорию России тысячи своих военных.

Сегодня ГУР обнародовало заявление, указывающее на то, что Северная Корея перебросила в Россию уже около 12 тысяч военных. Более того, часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области.

Между тем, западное издание Financial Times заявило, что Путин делает ставку на солдат Северной Кореи, чтобы отвоевать часть Курской области, которую контролирует Украина.

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