Путин признал в узком кругу провал блицкрига в Украине, о котором не знали в Кремле, - FT

Близкие к Путину источники издания сообщили, что диктатор действительно верил, что сможет захватить Киев за несколько дней, однако позже в узком кругу он признал, что ошибался.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров узнал о запланированном вторжении в час ночи из телефонного звонка. Решение Путина якобы застало его врасплох.

"Высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда в то утро по телевизору увидело, как Путин объявил о "СВО", - говорится в материале.

По данным авторов материала, в тот же день несколько десятков олигархов собрались в Кремле на встречу, осознавая, что вторжение повлечет за собой западные санкции.

Перед встречей один из олигархов спросил Лаврова, почему Путин решил вторгнуться в Украину, однако у того не было ответа. Олигарх также спросил его, как Путин мог спланировать столь масштабное вторжение в настолько маленьком кругу, что большинство чиновников в Кремле, экономический кабинет и бизнес-элита не верили, что это вообще возможно.

"У него есть три советника - Иван Грозный, Петр Первый и Екатерина Великая", - заявил Лавров.

Журналисты сообщают, что по плану вторжения Путина, войска РФ должны были захватить Киев в течение нескольких дней в молниеносном, сравнительно бескровном блицкриге. Однако, когда стало ясно, что план провалился, российский диктатор не дал никакого намека на то, что намерен отступить.

При этом когда для Путина стала очевидной огромная цена вторжения, он оставался настроен довести дело до конца.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы сотни тысяч людей умерли. Все пошло ужасно не так", - сказал бывший высокопоставленный российский чиновник.

Однако когда первоначальный план диктатора провалился, Путин начал искать новые объяснения, чтобы оправдать военные усилия, настаивая, что у него не было другого выбора.

"Он сказал близким людям: "Оказалось, мы были совершенно не готовы. В армии бардак. В нашей промышленности беспорядок. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда к нам вторгнется НАТО", - рассказал бывший чиновник.

Путин после начала вторжения стал еще более изолированным, чем во время пандемии.

"Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что его нельзя было обмануть. Но никто не может сказать Путину правду. Люди, никому не доверяющие, начинают доверять очень небольшому количеству людей, которые им врут", - заявил один из бывших доверенных лиц тирана.

При этом издание отмечает, что еще в 2014 году Путин скрыл от своих советников намерение захватить Крым. Он якобы спланировал оккупацию с министром обороны Сергеем Шойгу и тремя чиновниками службы безопасности.

По словам чиновников, сначала советники призвали Путина не вводить войска в Крым, однако Путин называл оккупацию полуострова историческим моментом.

"Он действительно верит во все, что он говорит о сакральности и Петре Первом. Он думает, что его запомнят, как Петра", - заявил бывший высокопоставленный чиновник.

В материале говорится, что когда диктатор составлял план возможного вторжения в Украину, его кум Виктор Медведчук настаивал, что украинцы встретят россиян с распростертыми объятиями.

Одна из частей плана по захвату Украины касалась беглого президента Виктора Януковича. Он должен был "передать власть" в Украине Медведчуку во время своего видеообращения.

"Это видение резко противоречило политическим реалиям в Украине, где пророссийское меньшинство, которое представлял Медведчук, значительно превосходили те, кто презирал его за связи с Москвой. Но это оказалось соблазнительным для Путина, санкционировавшего платежи через партию Медведчука, чтобы расплатиться с местными коллаборационистами", - говорится в статье.