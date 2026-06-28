Путин признал "определенный дефицит": в Крыму запас горючего остался на несколько дней

Признание дефицита

Путин признал, что удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре приносят результат. По его словам, Россия "наблюдает определенный дефицит, но не критический".

"Что касается ударов по критически важной инфраструктуре, по энергетической частности, то эти удары создают проблемы. Это очевидно", - сказал Путин.

Задачи по ПВО

Первой задачей, озвученной диктатором в ответ на действия украинской армии, стало наращивание производства средств противовоздушной обороны. Он признал, что Украина получает новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями европейских партнеров.

"Первая задача – быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно повышать их в соответствии с потребностями в проведении боевых действий", – заявил Путин.

Отдельно он отметил, что России нужно "быстрее выходить из ремонтов" и "наладить необходимый объем импорта".

Крым - запас на несколько дней

Наиболее показательным оказалось признание по Крыму. Путин заявил, что ежемесячная потребность оккупированного полуострова в энергоносителях составляет 70 тысяч тонн, но запаса там хватит всего на несколько дней.

"В Крыму сейчас запас на несколько дней, но потребности будут обеспечены. Мы будем наращивать поставки и по земле, и по морю. Верю, что эта задача будет решена", - сказал диктатор.

Путин также заявил, что удары украинской армии – это не просто военные операции, а якобы часть "информационной операции" против России.

По его словам, цель атак – "посеять неуверенность у себя, у своих сил" среди россиян, "довести до раскола в российском обществе" и заставить Москву приостановить наступление ради переговоров "на выгодных для противника условиях".

"Мы не дадим такого шанса", - заверил диктатор.

"Не влияет на фронт"

В заключение Путин назвал украинские удары "террористическими вылазками" и заверил, что они "никак не влияют на ситуацию на фронте".

"Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линию боевого столкновения", - подытожил он.