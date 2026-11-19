"Россия заинтересована в прекращении конфликта в Украине, уверяю вас. У нас нет никакого желания продолжать этот вооруженный конфликт. Но вопрос не только в нас сегодня. Вопрос в украинской стороне", - отметил глава Кремля.

Путин выдвинул ультиматум Украине: если Киев хочет завершить конфликт, он должен согласиться на компромиссы, предложенные американцами еще до Анкориджа.

"Украина же что говорит? Мы удержим оставшиеся 10% территории Донецка еще какое-то время. Но если они какое-то время будут удерживать, а потом все равно не смогут, есть ли смысл удерживать эти 10%? Любой ценой? Это такой примитивный, ну вполне законный вопрос, мне кажется", - заявил диктатор.

Он также нафантазировал, что действующее руководство Украины якобы пришло к власти через "государственный переворот", но добавил, что Россия готова с ним к диалогу.