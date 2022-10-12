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Путин решил отказаться от денег за поставки нефти в страны, которые введут потолок цен

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Москва, Среда 12 октября 2022 14:28
Путин решил отказаться от денег за поставки нефти в страны, которые введут потолок цен Фото: Путин решил лишиться нефтегазовых доходов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский президент Владимир Путин заявил, что откажется поставлять нефть в те страны, которые введут потолок на российское топливо. Нефтегазовые доходы - основа бюджета РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на энергетическом форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. Мы не станем поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть", - сказал он.

Напомним, страны G7 - Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США - планируют ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля 2023 года.

Эксперты говорят, что это может означать потенциальное ограничение на уровне около 60 долларов за баррель, поскольку российская нефть марки Urals, основанная на эталонной марке Brent, продавалась по цене от 50 до 70 долларов за баррель в 2019 году.

Ряд крупных мировых экономик рассматривают возможность присоединения к плану G7 по ограничению цен на российскую нефть. В частности, среди них может быть Индия.

Отметим, доходы бюджета РФ составили за девять месяцев 2022 года 19,7 трлн рублей, нефтегазовые доходы 8,5 трлн рублей.

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