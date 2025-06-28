Путин решил урезать военные расходы из-за падения экономики РФ, - СМИ

По словам Путина, РФ сократит расходы на оборону "в следующем году" или "в течение следующих трех лет" (точный год не назвал).

Его комментарии прозвучали после того, как на прошлой неделе министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что страна "находится на грани рецессии" (замедления экономики).

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также предупредила, что экономический рост страны в военное время, обусловленный огромными расходами государственного оборотного сектора - постепенно сходит на нет.

"Мы росли в течение двух лет довольно высокими темпами, потому что были активированы бесплатные ресурсы. Мы должны понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны", - сказала она.

Издание отмечает, что в 2024 году экономика РФ выросла на 4,3%, однако в попытке сдержать инфляцию (рост цен) процентные ставки с октября удерживались на уровне 21%, а в этом месяце были немного снижены до 20%, поскольку давление немного ослабло.

Инфляция в значительной степени была обусловлена санкциями, которые привели к росту стоимости импорта.

Кроме того, в стране дефицит работников. В частности, рост заработной платы подскочил до 16-летнего максимума из-за нехватки рабочей силы, вызванной ее перетоком в оборонный сектор и армию.

Так, по оценкам Высшей школы экономики (Москва), на конец 2024 года дефицит работников составил 2,6 млн человек.

Также Кремль предложил солдатам высокую заработную плату и щедрые выплаты, стремясь пополнить ряды на передовой.

Издание отмечает, что хоть военно-промышленный комплекс получил выгоду от увеличения государственных расходов, но частные отрасли промышленности пострадали от снижения спроса, роста расходов и больших долговых обязательств из-за высоких процентных ставок.

По данным Bloomberg News, российские банковские чиновники в частном порядке предупредили, что в следующем году есть риск кризиса из-за растущего числа предприятий, неспособных выплачивать кредиты.

Также издание пишет, что будущие расходы могут включать траты на реинтеграции "ветеранов" войны в Украине. Как сообщается, на данный момент из почти 140 000 солдат РФ, вернувшихся к гражданской жизни - остаются безработными.