Путин требует срочного усиления армии: ставка на сухопутные войска

Глава Кремля Владимир Путин поручил военному командованию РФ в разы нарастить боевые возможности российским сухопутным войскам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию кремлевского ресурса "Смотри" в Telegram.
По словам Путина, доминирующей силой при ведении "современных военных действий любого масштаба и интенсивности" - остаются сухопутные войска. В связи с этим он заявил о необходимости их усилий.
"Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - сказал диктатор.
Кроме того, он поручил развивать еще и военно-морской флот, а также утверждает, что у РФ якобы самая современная ядерная триада в мире.
"Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав в мире", - говорит Путин.
Продолжая последнюю тему, диктатор поручил убедить особое внимание ядерному оружию как гарантии суверенитета РФ в новой госпрограмме вооружений России, которая рассчитана на 2027-2036 годы.
Напомним, что сегодня глава Кремля потребовал, чтобы в России заранее готовили инфраструктуру для "новых систем вооружения". Речь идет, в частности, о самолетах.
"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал он в ходе совещания по вооружениям.
Путин уточнил, что деньги для строительства и модернизации баз РФ, арсеналов и аэродромов - необходимо отдельно закрепить в соответствующей государственной программе.
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