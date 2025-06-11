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Путин требует срочного усиления армии: ставка на сухопутные войска

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Кремля Владимир Путин поручил военному командованию РФ в разы нарастить боевые возможности российским сухопутным войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию кремлевского ресурса "Смотри" в Telegram.

По словам Путина, доминирующей силой при ведении "современных военных действий любого масштаба и интенсивности" - остаются сухопутные войска. В связи с этим он заявил о необходимости их усилий.

"Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом", - сказал диктатор.

Кроме того, он поручил развивать еще и военно-морской флот, а также утверждает, что у РФ якобы самая современная ядерная триада в мире.

"Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав в мире", - говорит Путин.

Продолжая последнюю тему, диктатор поручил убедить особое внимание ядерному оружию как гарантии суверенитета РФ в новой госпрограмме вооружений России, которая рассчитана на 2027-2036 годы.

Другие заявления Путина

Напомним, что сегодня глава Кремля потребовал, чтобы в России заранее готовили инфраструктуру для "новых систем вооружения". Речь идет, в частности, о самолетах.

"Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее", - сказал он в ходе совещания по вооружениям.

Путин уточнил, что деньги для строительства и модернизации баз РФ, арсеналов и аэродромов - необходимо отдельно закрепить в соответствующей государственной программе.

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