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Путин требует, чтобы в РФ готовились к возвращению оккупантов с войны

17:34 19.08.2026 Ср
2 мин
В Кремле уже подняли вопрос, что делать с российскими военными после завершения боевых действий
aimg Мария Науменко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

В России уже заговорили о необходимости готовиться к возвращению военных с фронта и их трудоустройству после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского диктатора Владимира Путина во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Во время заседания российский диктатор отдельно поднял вопрос о возвращении военных с фронта после завершения боевых действий.

"Есть еще один вопрос, – заявил он. – Возвращение наших ребят с линии боевого столкновения после окончания специальной военной операции".

Путин отметил, что после завершения войны в Россию вернется много военнослужащих. По его словам, властям нужно будет заранее подумать об их трудоустройстве.

"Многие люди (вернутся - ред.), их нужно трудоустроить, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой нужно заранее готовиться", - сказал он.

В то же время, Путин назвал одной из ключевых задач решения вопросов, связанных с так называемой "спецоперацией", а также поддержку семей военнослужащих и участников войны.

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что Россия рассматривает возможность войны со странами НАТО до 2030 года.

В то же время в разведке отмечают, что уже сейчас Москва проводит против стран Альянса гибридные операции, в том числе с использованием неизвестных беспилотников.

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