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Путин похитил еще одни выборы, но Украину ему не украсть, - глава Минобороны Британии

Понедельник 18 марта 2024 09:33
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Путин похитил еще одни выборы, но Украину ему не украсть, - глава Минобороны Британии Фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз похитил выборы в РФ.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Путин похитил еще одни выборы, но Украину ему не украсть. Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы остановить этого вора, увеличивая нашу коллективную поддержку Украины. Как показывает история, мы должны останавливать диктаторов и автократов, иначе они будут воровать еще больше", - подчеркнул он.

Псевдовыборы на территории России

Путин одержал победу на президентских выборах в России 17 марта, укрепив и без того жесткий контроль над властью.

Результат означает, что 71-летний Путин вступит в новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, находившимся на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Путин набрал 87,8% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России, согласно опросам. Первые официальные результаты показали примерно такие же данные.

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