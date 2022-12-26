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Путин придумал новую должность для Медведева

Фото: Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого зама в военно-промышленной комиссии РФ и назначил на нее заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента РФ.

Из соответствующего, подписанного Путиным указа следует, что новую должность заместителя президента в военно-промышленной комиссии Российской Федерации займет экс-глава страны Дмитрий Медведев.

Уточняется, что подобная должность в России появилась впервые.

Согласно документу, первый заместитель председателя комиссии может создавать советы и рабочие группы по вопросам деятельности военно-промышленной комиссии.

Напомним, в январе 2020 года президент России Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности РФ.

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Дмитрий МедведевРоссийская Федерация