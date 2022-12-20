"Зона СВО" оказалась в Ростове. СМИ узнали, куда на самом деле ездил Путин

Расследователи выяснили, что президент РФ Владимир Путин не посещал оккупированные территории Украины. Штаб российских войск, который он посетил, находится в Ростовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Агентство .

"Судя по видео, которое опубликовал официальный телеграм-канал Кремля, Путин посещал штаб войск Южного военного округа (ЮВО), который находится в Ростове-на-Дону. Большой круглый стол из штаба ЮВО и интерьеры комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации", - отмечают расследователи.

Ранее мы писали, в Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин якобы посещал зону так называемой "специальной военной операции".

Напомним, что такое заявление прозвучало после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут Донецкой области - одну из самых горячих точек на данный момент.

Также недавно министерство обороны России сообщало, что Сергей Шойгу проверил "передовые позиции российских подразделений". Но оказалось, что министр обороны был в 75 километрах от линии фронта.

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