Путин открестился от планов нападения на Европу и вспомнил "доктора Геббельса"

Глава Кремля не считает любое перевооружение НАТО угрозой для России, "потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности и постоянно совершенствуем оборонные возможности".

"Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. В этом смысле любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла", - сказал Путин.

Диктатор также заявил, что время от времени на Западе возникал вопрос об угрозе со стороны России и назвал эту угрозу якобы мнимой. А также привел кремлевские нарративы о "присоединении Крыма", "перевороте в Украине" и якобы ее отказе выполнять минские соглашения.

По его словам, Россия в конце концов приняла решение положить конец этому конфликту (речь идет об украинской антитеррористической операции на Донбассе, - ред.), используя свои вооруженные силы.

"Что это означает? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу или что? Когда-то известный гитлеровский пропагандист говорил: "Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят". Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО - это та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран Это просто глупость. Доктор Геббельс и кто-то в Европе, наверное, верит", - сказал Путин.