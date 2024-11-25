Путин вдвое поднял выплаты росгвардейцам за участие в войне против Украины

Теперь росгвардейцы будут получать одноразово 400 тысяч рублей. Ранее размер выплаты был 195 тысяч, которые им выплачивают с ноября 2022 года.

Как пишет "Astra", недавно власти РФ изменили систему выплат денежного вознаграждения для россиян. Недавно Путин подписал указ о сокращении выплат военным за ранение до 30 раз. миллиона рублей. Кроме этого российских добровольцев обязали платить за утраченную в бою военную технику.

"Все это происходит на фоне небывалого роста размера единовременных выплат за подписание контракта 2024 года. С помощью этих выплат регионы соревнуются за количество отправленных на войну контрактников. Текущий рекорд удерживает Белгородская область, где за подписание бессрочного контракта с Минобороны можно получить 3 млн рублей", – пишут в "Astra".