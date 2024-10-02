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Путин узаконил амнистию всех подсудимых, ушедших на войну

Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Накануне сообщалось, что РФ может отправить подсудимых на войну на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В частности, он предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Кроме этого в законе предусмотрено распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако он не вступил в законную силу, в том числе и на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Что предшествовало

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тысяч находящихся в следственных изоляторах подсудимых.

Однако решение отправлять на СВО подсудимых свидетельствует о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как раньше.

Россия использует заключенных для войны против Украины

Россия вербует заключенных с начала полномасштабного вторжения в Украину. После смерти Пригожина этим занялась Росгвардия, вербуя бывших вагнеровцев.

Минобороны РФ также привлекает женщин из тюрем в качестве штурмовиков и снайперов. Недавно Госдума разрешила осужденным за изнасилование подписывать контракты для войны против Украины.

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Война в Украине