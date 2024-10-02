Путин узаконил амнистию всех подсудимых, ушедших на войну

Как пишет издание, закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации. В частности, он предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.

Кроме этого в законе предусмотрено распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако он не вступил в законную силу, в том числе и на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Что предшествовало

Накануне в СМИ распространилась информация о том, что российские власти могут отправить на войну в Украину около 20 тысяч находящихся в следственных изоляторах подсудимых.

Однако решение отправлять на СВО подсудимых свидетельствует о том, что истощается приток заключенных, он уже не такой, как раньше.