Путін упевнений, що РФ і Україна відновлять відносини

Президент Російської Федерації Володимир Путін упевнений, що Росія і Україна неминуче відновлять відносини. Про це він заявив у четвер в інтерв'ю телекомпанії "Мир".

Глава Росії заявив, що між "двома братніми народами" не можуть бути відсутні нормальні зв'язки.

"Не може так бути (відсутність нормальних зв'язків, - ред.) між частинами одного і того ж народу або, по-іншому, між двома братніми народами. Як би не складалися наші стосунки з політичними елітами минулого, припустимо, з тими людьми, які в основу всієї своєї діяльності, всього свого життя ставлять… особистий успіх, і особисту вигоду, і збереження своїх капіталів, які нажиті за рахунок українського народу, а зберігаються десь за кордоном, від цього і така любов до Заходу, думаю", - заявив Путін.

Він сподівається, що нове керівництво України "позбавлене таких обмежень, відчуває себе вільно, покладаючись на довіру, яку було надано народом України новообраному президенту, і зможе діяти енергійно і в напрямку відновлення відносин між Україною і Росією".

Нагадаємо, Путін розраховує, що Володимир Зеленський швидко зможе увійти в роль президента України і почати показувати результати.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський у ході спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що готовий до переговорів із Росією.