Путін затвердив легалізацію контрабанди у Росії

Згідно з документом, який підписав Путін, у Росії став законним так званий паралельний імпорт. Тепер уряд РФ зможе визначати перелік товарів, до яких не застосовуватимуться положення про захист виняткових прав.

Російські компанії, які ввозять подібні товари без дозволу правовласника, не піддаватимуться адміністративній та кримінальній відповідальності.

Зокрема, Росія зможе імпортувати товари таких світових брендів, як: Apple, Samsung, Sony, Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac та багато інших.

Варто зауважити, що імпорт товарів перерахованих вище компаній до РФ заборонили у зв'язку з вторгненням в Україну.