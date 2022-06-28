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Путін затвердив легалізацію контрабанди у Росії

Фото: Володимир Путін, президент РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, який легалізує контрабанду у Росії. Тепер російські компанії можуть імпортувати товари без дозволу правовласника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Згідно з документом, який підписав Путін, у Росії став законним так званий паралельний імпорт. Тепер уряд РФ зможе визначати перелік товарів, до яких не застосовуватимуться положення про захист виняткових прав.

Російські компанії, які ввозять подібні товари без дозволу правовласника, не піддаватимуться адміністративній та кримінальній відповідальності.

Зокрема, Росія зможе імпортувати товари таких світових брендів, як: Apple, Samsung, Sony, Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac та багато інших.

Варто зауважити, що імпорт товарів перерахованих вище компаній до РФ заборонили у зв'язку з вторгненням в Україну.

Нагадаємо, Держдума ухвалила відповідний закон 21 червня. Документ було підготовлено урядом Росії.

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