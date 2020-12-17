Путін: врегулювання на Донбасі неминуче, Росія буде нарощувати підтримку

Врегулювання військового конфлікту на Донбасі неминуче, але на сьогодні не ясно, коли це станеться. У той же час Російська Федерація продовжить нарощувати підтримку окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Про це на підсумковій прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін.

За його словами, після нормандського саміту в Парижі вдалося домогтися припинення вогню та обміну полоненими. Але досі нічого не розблоковано у соціальній та економічній сферах, а також в рамках політичного врегулювання.

"На мій погляд, врегулювання неминуче. Питання тільки коли? Це значною мірою залежить від сьогоднішної української влади. Ну а ми, Росія підтримувала Донбас, так і буде підтримувати. Ми навіть будемо нарощувати нашу підтримку Донбасу. Це стосується підтримки виробництва, вирішення питань соціального та інфраструктурного характеру. Будемо рухатися в цьому напрямі", - додав Путін.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель хочуть активізувати роботу радників "нормандської четвірки" щодо мирного врегулювання на Донбасі.

Відзначимо, бойовики на Донбасі продовжують блокувати обмін полоненими, вимагаючи від української сторони процесуально очистити дев'ятьох переданих до ОРДЛО в рамках попереднього обміну. В Україні кажуть, що це неможливо без їх присутності.